V Červenom mori sa potopila nákladná loď, ktorú prednedávnom napadli jemenskí povstalci húsíovia

2.3.2024 (SITA.sk) - V Červenom mori sa potopila nákladná loď, ktorú vo februári napadli jemenskí povstalci húsíovia . Potvrdila to jemenská medzinárodne uznaná vláda aj Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) britskej armády.Je to prvá zničená loď v rámci ich kampane pre vojnu Izraela proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Loď Rubymar, ktorá sa plavila pod vlajkou Belize, zasiahli húsíovia protilodnou balistickou strelou 18. februára, keď prechádzala cez prieliv Báb el-Mandeb.Podľa jemenskej exilovej vlády sa potopila v piatok v noci v rozbúrenom počasí. Loď bola už 12 dní opustená, boli však plány na jej bezpečné odtiahnutie do prístavu.Húsíovia už po útoku tvrdili, že sa loď potopila. Terajšie správy o potopení zatiaľ nekomentovali. Rubymar viezla hnojivo a unikalo z nej palivo, čo by mohlo v Červenom mori spôsobiť ekologickú katastrofu.Potopenie lode by tiež mohlo viesť k ďalším odklonom na trase, ktorá je dôležitá pre komerčnú lodnú dopravu medzi Áziou, Blízkym východom a Európou. Mnohé lode už pre povstalecké útoky uprednostnili trasu okolo Afriky pred cestou cez Červené more.