V českej reprezentácii opäť robí problémy koronavírus, traja členovia výberu mali pozitívny test

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Česká futbalová reprezentácia musí na nedeľňajší duel v Lige národov 2020/2021 poslať do Izraela početnú skupinu náhradníkov.Piatkové testy na ochorenie COVID-19 totiž odhalili troch nakazených členov národného tímu a ďalších šestnásť vzoriek vyšlo s neurčitým výsledkom. Informuje o tom web iDnes.cz.Česi by v nedeľu mali nastúpiť v izraelskej Haife proti domácemu výberu. Od utorka je český tím na Cypre, kde odohral prípravný duel proti domácemu družstvu. Povinné testy absolvovali Česi pred sobotňajším plánovaným odletom do Izraela."Tri osoby boli umiestnené do izolácie a sú v karanténe. Na základe šestnástich neurčitých výsledkov dochádza od sobotňajšieho rána v Larnake k opakovaným testom tejto skupiny. Čakáme na výsledky a Futbalová asociácia ČR podniká všetky kroky, aby sa zápas v Izraeli konal v pôvodnom termíne a čase," cituje iDnes.cz hovorcu FAČR Michala Jurmana . Ten ďalej informoval, že pozitívna trojica nemá príznaky ochorenia.Vedenie českej výpravy neskôr informovalo, že z Cypru odletí do Izraela deväť hráčov a z realizačného tímu aj tréner Jaroslav Šilhavý . Z Prahy do Izraela v nedeľu ráno odletia futbalisti najvyššej domácej súťaže, ktorí doplnia uvedenú skupinu.Na Cypre zatiaľ zostanú futbalisti čakajúci na opakované testy, v prípade negatívneho výsledku bude možný ich presun do Haify.Podobnú situáciu museli Česi riešiť už v septembri, keď pražská hygienička rozpustila národný tím po pozitívnom teste na koronavírus u manažéra reprezentácie Libora Sionka. Po víťaznom súboji v Bratislave nad Slovákmi (3:1) museli Česi vyskladať úplne nový tím a s ním hrali v Olomouci proti Škótom (1:2).Česká reprezentácia mala v tíme pozitívny test už pred odletom na Cyprus, ochorením COVID-19 sa nakazil jeden z hráčov Plzne a kompletná trojica z tohto klubu opustila mužstvo.