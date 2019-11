V Českej republike prijali zákon o realitnom sprostredkovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR)- Historicky prvý zákon o realitnom sprostredkovaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok (8. 11.). Právnej norme predchádzalo viac ako osem rokov príprav a odborných debát a jeho prijatie je viac ako opodstatnené. Médiá o tom v pondelok informoval tajomník Realitnej únie SR Mojmír Plavec s tým, že zákon ešte musí schváliť horná komora parlamentu, Senát, a podpísať prezident ČR.Podľa únie zavádza nový český zákon niekoľko noviniek. Ruší sa napríklad realitné sprostredkovanie ako voľná živnosť a mení sa na živnosť viazanú. Sprostredkovateľské zmluvy budú od účinnosti zákona len v písomnej forme, upravuje sa aj otázka výhradného realitného sprostredkovania. Zákon ďalej zaviedol povinnosť úschov peňažných prostriedkov klientov na špeciálnom bankovom účte realitnej kancelárie a povinnosť pre realitné kancelárie poistiť sa pre prípad spôsobenia škody pri výkone realitnej činnosti.Únia zároveň konštatovala, že v roku 2015 predstavila komplexné riešenie v podobe návrhu slovenského realitného zákona, nenašiel však podporu medzi osobami so zákonodarnou iniciatívou. Situáciu na Slovensku by pomohlo zlepšiť, ak by došlo aspoň k čiastkovej novele živnostenského zákona, uzatvára Realitná únia SR.