V Českom Švýcarsku sa podarilo uhasiť požiar, domov sa po takmer troch týždňoch vrátia aj slovenskí hasiči (foto)

Na mieste zostáva niekoľko hasičov

Hasiči zostanú v pohotovosti

Najdlhšie trvajúca zahraničná pomoc

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hasiči v piatok dohasili požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to oznámili ústeckí hasiči. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Po takmer troch týždňoch od vypuknutia lesného požiaru sú podľa hasičov všetky nebezpečné ohniská uhasené. Na mieste však ešte zostáva 72 dobrovoľných a 40 profesionálnych hasičov.Celkovo sa pri zásahu v národnom parku vystriedalo okolo šesťtisíc hasičov a každý deň ich bolo v teréne najmenej tisíc. Rozsah zásahu začali obmedzovať až na začiatku tohto týždňa.„Je hotovo, dnes to všetko zbalíme,“ povedal v piatok generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Českej republiky Vladimír Vlček.Podľa hasičov už nikde viditeľne nehorí. V teréne sa už môžu vyskytovať len skryté horúce ložiská, napríklad v koreňových systémoch stromov. Ich dohasenie by však už mohli zvládnuť dobrovoľní hasiči.Počas dňa sa skončí aj likvidácia požiaru zo vzduchu, vrtuľníky zhodia posledné tisíce litrov vody a najneskôr popoludní sa vrátia na základne. Hasiči však zostanú v pohotovosti a kedykoľvek bude ich zásah potrebný, okamžite vyrazia na miesto, vrátane vrtuľníkov.V sobotu sa podľa TN.cz budú môcť vrátiť domov aj ľudia z okolia Hřenska, ktorých evakuovali.O tretej popoludní celé územie Národného parku České Švajčiarsko odovzdali a bola oznámená likvidácia požiaru.„Nadväzuje fáza takzvanej technologickej pomoci, ktorú koordinuje štáb HZS Ústeckého kraja,“ uviedli ústeckí hasiči na Twitteri.Na mieste zostáva 112 hasičov, z toho 40 profesionálnych a 72 dobrovoľníkov. K dispozícii majú aj 35 kusov techniky.Slovenskí hasiči sa majú v sobotu 13. augusta vrátiť z Českej republiky, kde 18 dní bojovali s lesným požiarom v Národnom parku České Švýcarsko.Ako informovalo komunikačné oddelenie Prezídia hasičského a záchranného zboru, ide o najdlhšie trvajúcu zahraničnú pomoc, na ktorú boli hasiči vyslaní. V boji s požiarom im pomáhala aj posádka vrtuľníka Mi-171 z Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR „Slovensko vyslaním pomoci reagovalo na českú žiadosť o pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie pre civilnú ochranu," pripomenulo Prezídium HaZZ.Dodalo, že modul pozemného hasenia je financovaný z projektu Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.