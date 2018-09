V Česku by voľby vyhralo ANO, preferencie ODS klesajú

Na snímke snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš (uprostred). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. septembra (TASR) - Voľby do českej Poslaneckej snemovne by aj v auguste priniesli jasné víťazstvo hnutiu ANO. Vyplýva to z augustového prieskumu, ktorý pre Českú televíziu (ČT) zrealizovala agentúra Kantar TNS.Podľa nej by ANO volilo 28 percent oslovených voličov, čo je oproti júlu zníženie len o dva percentuálne body. Ako na svojom webe v nedeľu uviedol spravodajský kanál Českej televízie ČT24, preferencie hnutia sa tak v lete výrazne nezmenili.Druhú priečku by so 15 percentami obsadila Česká pirátska strana, ktorá si oproti voľbám polepšila o štyri percentuálne body. Občianska demokratická stranu (ODS) naopak hlasy stratila a do Poslaneckej snemovne by sa dostala so ziskom 13 percent hlasov.So ziskom po osem percent hlasov by skončili komunisti z KSČM a hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. Za nimi sú sociálni demokrati z ČSSD a Starostovia a nezávislí (STAN) zhodne so ziskom 6,5 percent hlasov.Tesne nad hranicou zvoliteľnosti sa pohybujú podľa Kantaru TNS ľudovci z KDU-ČSL so ziskom 5,5 percent a TOP 09 so ziskom piatich percent hlasov.Do Poslaneckej snemovne by sa tak podľa augustového prieskumu opäť dostalo všetkých deväť strán, ktoré tam pôsobia aj v súčasnosti.Do prieskumu sa v dňoch 4.-26. augusta zapojilo 1200 respondentov.