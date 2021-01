V Česku minulý rok zomrelo najviac ľudí od vzniku štátu, prispel k tomu koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Úmrtnosť v Českej republike v minulom roku prekonala rekord. Do konca prvého decembrového týždňa v krajine podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) v krajine zomrelo 117 996 ľudí. Už teraz je jasné, že celkový počet úmrtí za vlaňajšok prekonal rok 1993, ktorý bol od vzniku ČR z hľadiska úmrtnosti najhorší a zomrelo vtedy 118 185 ľudí.Od 6. decembra 2020 do konca roku v ČR totiž len s koronavírusom zomrelo 2 738 ľudí. Informuje o tom portál TN.cz.Dôvody úmrtí ČSÚ nezverejňuje, ale podľa informácii ministerstva zdravotníctva s koronavírusom vlani do 6. decembra v ČR zomrelo 9 147 ľudí. Celková úmrtnosť sa v minulom roku zvýšila hlavne v starších vekových skupinách. Úmrtnosť medzi ľuďmi vo veku do 39 rokov sa fakticky nezmenila a vo veku od 40 do 64 rokov sa zvýšila iba mierne. Najvýraznejšie sa úmrtnosť vlani v ČR zvýšila medzi ľuďmi vo veku 65 až 84 rokov a prudko stúpla aj medzi ľuďmi vo veku nad 85 rokov.