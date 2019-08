V Česku sa bude platiť mýto aj na 860 km ciest prvej triedy

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 20. augusta (TASR) - V nasledujúcom roku by sa malo v Česku spoplatniť 860 kilometrov ciest prvej triedy. Diskutuje sa aj o obmedzení kamiónov na vedľajších cestách. Štát o tom uvažuje, ale v návrhu toto opatrenie zatiaľ nie je. Informoval o tom portál ČT24.cz.Ministerstvo dopravy teraz rieši so zástupcami samospráv, ako zabezpečiť, aby nákladné autá spoplatnené úseky neobchádzali. Obce sa totiž obávajú, že v opačnom prípade bude dochádzať k poškodzovaniu ich ciest, ale majú hlavne na mysli vplyv vozidiel na každodenný život ľudí.Po ministerskej analýze by mali cestári a polícia inštalovať na vytypovaných úsekoch dopravné značky, ktoré budú zakazovať vjazd kamiónov. Podľa predsedníčky Asociácie krajov ČR Jany Mračkovej Vildumetzovej by sa to malo stihnúť do konca roka. Medzi ďalšie opatrenia by mohli patriť vysokorýchlostné váhy, ktoré by eliminovali preťažené vozidlá.Zástupcovia samospráv sa s predchádzajúcim ministrom dohodli, že si na väčšine úsekov budú určovať výšku mýta sami, konkrétne nulovú sadzbu. To však súčasný minister dopravy Vladimír Kremlík odmietol.uviedol.