V Česku sa odtrhlo rameno kolotoča s tromi ľuďmi, muži sa zrútili z dvojmetrovej výšky

Zraneného muža previezli do nemocnice

Polícia vyšetruje príčinu nehody

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - V českej obci Horní Police v Libereckom kraji sa odtrhlo rameno so sedačkou na jednom z putovných kolotočov a sedačka sa aj s trojčlennou posádkou zrútila z približne dvojmetrovej výšky na zem.Zranenia utrpel dvadsaťdeväťročný muž, vrtuľník ho transportoval do nemocnice. Sedemnásťročný mladík a deväťročný chlapec vyviazli bez zranení. V akom vzťahu boli medzi sebou traja zúčastnení, nie je jasné.Zraneného muža vrtuľník transportoval do libereckej nemocnice na traumacentrum so stredne ťažkými zraneniami."Pri prevoze bol muž pri vedomí a komunikoval s posádkou," povedal portálu iDNES.cz hovorca libereckých záchranárov Michael Georgiev.Polícia na mieste vykonáva úkony trestného konania, aby objasnila príčinu nehody. Policajti si vyžiadajú tiež znalecký posudok technického stavu kolotoča. Kto je za nehodu zodpovedný, by malo byť známe až o niekoľko týždňov.