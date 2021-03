V Česku sa pred budovou ministerstva zdravotníctva zastrelil muž

Praha - Provedeným šetřením kriminalisté zjistili, že muž spáchal sebevraždu zastřelením a na místě vyloučili cizi zavinění. #policiepha

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pred budovou českého ministerstva zdravotníctva v Prahe našli vo štvrtok večer mŕtveho muža. Podľa svedkov sa sám zastrelil, čo neskôr potvrdila aj polícia. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. Polícia dostala oznámenie o náleze muža okolo 19:15. „Polícia zistila, že muž utrpel strelné poranenie, ktoré si spôsobil sám. Kriminalisti teda vylúčili zavinenie inej osoby,“ potvrdila hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová s tým, že policajti našli na mieste aj strelnú zbraň, ktorú pošlú na ďalšie skúmanie.Záchranná služba uviedla, že päťdesiatnikovi sa už nedalo pomôcť. „Našli sme muža so strelným poranením, ktoré, bohužiaľ, nebolo zlúčiteľné so životom,“ vysvetlila hovorkyňa záchranárov Jana Poštová. Na miesto potom prišiel koroner.Svedkovia pre český portál uviedli, že muž prišiel pred ministerstvo električkou, vybral sa k vchodu do budovy a tam vytiahol zbraň a namieril ju proti sebe.