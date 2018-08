V Česku sa rozlúčili s jedným z troch vojakov zabitých v Afganistane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hluboká nad Vltavou 16. augusta (TASR) - Stovky ľudí a kolegov z armády sa prišli vo štvrtok rozlúčiť s 28-ročným Kamilom Benešom, jedným z troch českých vojakov, ktorí 5. augusta zahynuli pri atentáte v Afganistane. Informoval o tom server Novinky.cz.Pohreb s vojenskými poctami sa začal dopoludňajšou zádušnou omšou v kostole v juhočeskom meste Hluboká nad Vltavou, ktorú slúžil českobudějovický biskup Pavel Posád. Smútočný sprievod sa následne vydal k miestnemu cintorínu, kde truhlu s telesnými pozostatkami vojaka uložili do rodinného hrobu.Pred začiatkom pohrebu preleteli nad Hlubokou stíhačky českej armády. Medzi smútočnými hosťami boli aj minister obrany ČR Lubomír Metnar a náčelník generálneho štábu českých ozbrojených síl Aleš Opata.Zvony sa symbolicky rozozvučali aj neďalekých Českých Budějoviciach.Kamil Beneš slúžil v armáde päť rokov a misia, na ktorej ho pri afganskom Bagrame zabil samovražedný útočník, bola jeho prvá. Nikdy nevidel svojho trojmesačného syna, ktorý sa medzitým narodil jeho manželke. Pochovali ho v Hlubokej nad Vltavou, kde prežil detstvo.Pri teroristickom útoku v Afganistane zomreli 5. augusta okrem Kamila Beneša ešte Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všetci traja slúžili pri mechanizovanom prápore v Tábore. Zahynuli počas pešej hliadky neďaleko základne Bagram, keď sa v ich blízkosti odpálil samovražedný atentátnik.Osud troch vojakov vyvolal v ČR vlnu solidarity, v rámci ktorej občania poslali na osobitné konto vojenského fondu solidarity do štvrtka vyše sedem miliónov korún.Pohreb Martina Marcina sa uskutočnil v utorok v severočeskom Chomutove. Posledná rozlúčka s Patrikom Štěpánkom bude v piatok v Plzni.Prezident ČR Miloš Zeman 28. októbra udelí trojici padlých vojakov in memoriam medailu za hrdinstvo.