V Česku sa začali krajské a senátne voľby, hlasovanie povolili aj ľuďom v karanténe

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Českí voliči, ktorí sú preventívne v karanténe alebo sú pozitívni na koronavírus , môžu v krajských a senátnych voľbách hlasovať už v stredu 30. septembra prostredníctvom tzv. drive-in hlasovania. Informuje o tom spravodajský portál tn.cz Zatiaľ čo ostatní pôjdu voliť v piatok a sobotu, ľudia, ktorým nariadili karanténu alebo mali pozitívny test na koronavírus, môžu svoje hlasy odovzdať v stredu od 7:00 do 15:00 na špeciálnych volebných stanovištiach z áut.Vláda o drive-in hlasovaní rozhodla, aby zabránila ďalšiemu šíreniu nákazy. Do kontaktu s nakazenými alebo potenciálne chorými ľuďmi sa tak nedostanú ostatní voliči ani členovia volebných komisií.Volič musí po celý čas zostať v aute. Špeciálna komisia, v ktorej sú okrem iného aj vojaci, overí jeho totožnosť, odovzdá mu obálku a dá mu čas na zaškrtnutie jeho voľby. Vyplnený hlasovací lístok následne vloží do urny a môže odísť. Špeciálne hlasovacie stanovištia sú v každom okrese Českej republiky, dokopy ich je teda 78.