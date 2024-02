V Česku schválili možnosť uzavrieť sobáš pre páry rovnakého pohlavia

Českí poslanci schválili novelu občianskeho zákonníka, ktorá párom rovnakého pohlavia umožní uzavrieť zväzky s väčšinou práv, aké majú heterosexuálne páry. Takzvané manželstvo pre všetkých však bude mať názov "partnerstvo".





"Schválili sme v snemovni možnosť uzatvárať sobáše párov rovnakého pohlavia. Som rada, že sa nám aspoň trochu podarilo splatiť dlh, ktorý sme voči nim mali, ale je to pre mňa málo. Budem naďalej bojovať za to, aby sme slovo partnerstvo vymenili za slovo manželstvo a priznali všetky práva," komentovala výsledok hlasovania jedna z navrhovateliek, šéfka snemovne Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).Pôvodný návrh okrem názvu "manželstvo" obsahoval všetky práva, ktoré majú v manželstve muž a žena vrátane adopcií detí. Pozmeňovací návrh, ktorý v snemovni prešiel, neobsahuje úplné narovnanie práv k deťom. Osvojenie dieťaťa bude možné len v prípade, ak jeden z partnerov bude jeho biologickým rodičom.Navrhovatelia novely po hlasovaní priznali zmiešané pocity. Podľa vlastných slov boli vystavení Sofiinej voľbe, či prejde táto verzia alebo nič. "Nie je to ideálne riešenie. Je to len jeden krok na ceste k plnej rovnosti. Stále, bohužiaľ, budú ľudia delení na dve kategórie. Ale významne sa menia práva detí a práva týchto rodín," povedala poslankyňa Olga Richterová (Piráti).Pred hlasovaním zväzky s rovnakými právami pre LGBT+ ľudí opäť podporil český prezident Petr Pavel. "Uznávam princíp slobody a rovnosti každého človeka z pohľadu práva a nevidím dôvod na obmedzenie práv na základe sexuálnej orientácie. Verím, že sme tolerantná spoločnosť a tieto práva čo najskôr narovnáme. Na tomto mojom postoji sa nič nemení," napísal prezident na sociálnej sieti X.V Česku majú páry rovnakého pohlavia od roku 2006 možnosť uzatvárať registrované partnerstvá. V nich však nemajú viaceré práva, ktoré majú heterosexuálne páry v manželstve. Nemôžu napríklad nadobudnúť spoločný majetok, nemajú nárok na vdovecký a vdovský dôchodok po strate partnera a nemôžu si tiež adoptovať deti.