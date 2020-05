V Česku už idú otvárať kiná, divadlá aj reštaurácie a do škôl sa vrátia deviataci

Odstup medzi stolami v reštauráciách

Sedenie v rozostupoch aj v divadlách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.5.2020 - Vláda v Českej republike predstavila ďalšie pravidlá pre uvoľňovanie opatrení zameraných proti šíreniu nového koronavírusu. Od 11. mája povolila napríklad kultúrne či športové akcie a fungovať už odvtedy budú môcť napríklad aj kaderníci.Ako v piatok na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch, budú však musieť používať zdvojenú ochranu dýchacích ciest, a teda okrem rúška mať aj ochranný štít a rukavice. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz V záhradkách reštaurácií budú môcť ľudia sedieť pri jednom stole bez obmedzení a od ďalších stolov bude musieť byť odstup 1,5 metra.Zákazníci nebudú pri konzumácii pri svojom stole musieť mať rúško, uviedol minister priemyslu Karel Havlíček. Po každej skupine musia zamestnanci reštaurácie stoly dezinfikovať. Otvorené budú pre zákazníkov aj toalety.Odstup si ľudia musia ľudia naďalej uchovávať aj na ulici či v obchodoch. Pri vstupe do obchodných centier bude zaistená dezinfekcia. Ľudia sa nebudú môcť zoskupovať a detské kútiky budú ešte zatvorené, povedal Havlíček. Zákazníci si budú môcť od 11. mája znova skúšať odevy. Oblečenie pri reklamácii predajcovia uložia do karantény.V galériách alebo divadlách bude môcť byť naraz maximálne sto ľudí. V divadlách budú diváci sedieť v rozostupoch ob jednu radu a jedno kreslo, s výnimkou členov jednej domácnosti.V kinách a divadlách sa nebudú predávať potraviny ani nápoje, vysvetlil Vojtěch. Umelci môžu znova vystupovať bez rúšok, ale musia dodržiavať ďalšie hygienické opatrenia a mať aj negatívne testy na ochorenie Covid-19.Do škôl sa vrátia deviataci. Žiaci si po príchode budú musieť dezinfikovať ruky a ak školy zaistia v triedach dostatočný odstup, nebudú musieť nosiť rúška, priblížil minister školstva Robert Plaga. Deti v škôlkach by mali čo najviac času stráviť vonku a tiež nebudú musieť mať rúška. To isté platí aj pre detské skupiny.Pre športovcov otvoria vnútorné športoviská, a to maximálne pre 100 osôb naraz. Sprchy a šatne však zostanú zavreté. Športovci nebudú musieť nosiť rúška, ostatní ľudia ale áno.