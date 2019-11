V chorvátskom Splite zadržali šesť ilegálnych migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 13. novembra (TASR) - Šesť ilegálnych migrantov z Iránu vo veku 19 až 33 rokov zadržali v utorok na predmestí juhochorvátskeho pobrežného mesta Split. V stredu o tom informovala tlačová agentúra HINA s odvolaním sa na miestnu políciu.Iráncov našla polícia v autobuse smerujúcom z mesta Omiš do Splitu, keď vozidlo zastavila a kontrolovala pasažierom doklady totožnosti. Migrantov potom previezli na policajnú stanicu na ďalšie vyšetrovanie.Približne pred desiatimi dňami zadržala polícia štyroch migrantov v autobuse v meste Solin, ktorý smeroval z vnútrozemského Sinju do Splitu. Ich situácii vyriešili v súlade so Zákonom o cudzích štátnych príslušníkoch, uviedla polícia Splitsko-damátskej župy.