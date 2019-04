V čiastkových výsledkoch volieb v Španielsku jasne vedú socialisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 29. apríla (TASR) - Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza získala v nedeľu v predčasných parlamentných voľbách jasnú prevahu, nebude však mať potrebnú väčšinu na to, aby mohla samostatne vládnuť. Vyplýva to z prvých neúplných výsledkov volieb po zrátaní vyše 50 percent hlasov, ktoré priniesla tlačová agentúra AFP.Podľa zverejnených údajov by mala vládnuca PSOE v dolnej komore parlamentu po novom obsadiť 126 z 350 kresiel. Väčšinu tak nedosiahne ani v prípade spojenia s krajne ľavicovou alianciou Zjednotení môžeme (Unidos Podemos), ktorá by mala mať 35 kresiel, upozornila agentúra AP.Z čiastkových výsledkov ďalej vyplýva, že väčšinu nebude mať ani blok pravicových strán. Kedysi dominantnej Ľudovej strane (PP) pripisujú zisk 67 poslaneckých mandátov, čo je o polovicu menej, ako mala doteraz. Podporu medzi voličmi stratila v prospech stredopravicovej strany Občania (Ciudadanos) a krajne pravicovému zoskupeniu Vox, komentovala AP. Tie podľa neúplných výsledkov získali 53, resp. 23 parlamentných kresiel.V prípade krajnej pravice ide o výrazné posilnenie, znamenajúce vôbec prvý prípad od konca diktatúry generála Francisca Franca v roku 1975, keď sa takáto strana prebojovala do španielskeho parlamentu.Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že účasť v nedeľňajších voľbách presiahla 75 percent, čo je výrazne nad priemerom z prechádzajúcich 12 volieb, usporiadaných od návratu Španielska k demokracii.