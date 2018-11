V Čiernom Balogu bola zatiaľ najchladnejšia noc jesene

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. novembra (TASR) - Najchladnejšiu noc v doterajšom priebehu jesene do zhruba 1000 metrov nad morom namerali v Čiernom Balogu, kde teplota klesla na mínus 6,3 stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Vzhľadom na to, že už je záver jesene, je to stále pomerne vysoká hodnota minimálnej teploty vzduchu, čo len potvrdzuje fakt, že jeseň 2018 je zatiaľ ako celok veľmi teplá.V noci zo štvrtka (15. 11.) na piatok klesla teplota vzduchu najnižšie v dolinách a kotlinách, ale predovšetkým na miestach, kde nebola oblačnosť a fúkal len slabý vietor. Mrazivé ráno sa tak vyskytlo aj v nížinách, a to predovšetkým na Záhorí, miestami aj v Podunajskej a Východoslovenskej nížine.uvádza SHMÚ. Na stanici v Orechovej bolo preto namerané minimum teploty vzduchu výrazne nižšie ako napríklad v Trebišove. Na severe Slovenska bolo relatívne teplejšie ráno zaznamenané vďaka nízkej oblačnosti, ktorá nad naše územie zasahovala z Poľska.