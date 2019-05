V Číne začali vo štvrtok doručovať zásielky dronmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Kuang-čou 16. mája (TASR) - V juhočínskom veľkomeste Kuang-čou začali vo štvrtok doručovať zásielky dronmi. Tieto dopravné prostriedky riadené plne automaticky privážajú až päťkilogramové škatule na vzdialenosť do osem kilometrov. Službu zabezpečujú logistickí partneri DHL - Sinotrans a čínsky výrobca dronov EHang. Je to po prvý raz, čo medzinárodná spoločnosť prevádzkuje drony v Číne.uviedol Jack O'Neill, viceprezident DHL Express v Číne.Dronová linka bola zriadená pre nemenovanú firmu v meste. Dvakrát denne budú z nej lietať drony so zásielkami do servisného centra DHL. V prípade potreby môžu lietať aj častejšie. Dodávka expresnej zásielky, ktorá autom trvala 40 minút, príde do centrály za osem minút.