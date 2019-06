V člne s migrantmi smerujúcom z Afriky do Európy zomrelo 22 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. júna (TASR) - Migranti, ktorých unášalo na plavidle v Stredozemnom mori a zachránil ich trajekt, uviedli, že 22 ľudí z ich člna, plaviaceho sa z pobrežia severovýchodného Maroka, zomrelo a hodili ich do vody. V stredu o tom informoval španielsky denník El País.Trajekt s pasažiermi, ktorý sa plavil zo španielskej enklávy Mellila na severnom pobreží Afriky do mesta Motril v južnom Španielsku, zachytil čln s migrantmi v stredu v Alboránskom mori.Podľa El Paísu našli na člne 27 ľudí, ale španielske záchranné služby dostali od mimovládnej organizácie upozornenie, že z marockého mesta al-Husajma (v španielčine Alhucemas) sa vydalo na plavbu celkovo 49 ľudí.Preživší povedali pre El País, že nezvestní zomreli pri pokuse preplaviť sa do Európy a hodili ich cez palubu do mora.V posledných rokoch sa Maroko stalo bránou, ktorou sa tisíce Afričanov pokúšajú dostať do Európy cez Španielsko, pripomenula tlačová agentúra DPA.V roku 2018 podniklo nebezpečnú plavbu na člnoch naprieč Stredozemným morom takmer 117.000 migrantov, čo je o 55.700 menej než v roku 2017.