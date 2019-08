V Commerzbank zvažujú zrušenie ďalších 1800 až 2500 pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Frankfurt nad Mohanom 23. augusta (TASR) - V nemeckej banke Commerzbank diskutujú o zrušení ďalších 1800 až 2500 pracovných miest. Uviedol to v piatok ekonomický denník Börsen-Zeitung, ktorý sa odvolal na zdroje z banky.Konečné rozhodnutie o rozsahu škrtov by malo padnúť na schôdzke správnej a dozornej rady venovanej stratégii banky. Schôdzka sa uskutoční koncom septembra, uvádza sa v správe Börsen-Zeitung.Rušenie pracovných miest sa pravdepodobne dotkne najmä pozícií v centrále inštitúcie vo Frankfurte nad Mohanom. Podľa informácií od zdrojov Commerzbank by malo ísť o pozície v oblasti back office, investičné bankovníctvo či financovanie lodí.Informácie Börsen-Zeitung nasledujú len dva dni po správe denníka Handelsblatt. Ten s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Commerzbank údajne zvažuje zatvorenie až 200 z celkového počtu 1000 pobočiek. Podľa denníka banka prehodnocuje svoju stratégiu a zvažuje redukciu pobočiek na 800, maximálne 900 s cieľom znížiť náklady.