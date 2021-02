V Cortine d’Ampezzo sa počasie zlepší až o pár dní, FIS tak hľadá náhradný termín pre kombináciu žien

Zlepšenie by malo nastať až od štvrtka

Vlhovej premiéra v Cortine d'Ampezzo

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - O náhradnom termíne ženskej kombinácie na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo rozhodnú ešte v pondelok popoludní. Do úvahy prichádza voľný deň, teda pondelok 15. februára, ale aj štvrtok a piatok tohto týždňa, ktoré sú zatiaľ určené pre tréningy zjazdu. Uviedol to pretekový riaditeľ Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Peter Gerdol v rozhovore pre ORF, informoval o tom web laola1.at.Plánované prvé preteky MS 2021 aj so Slovenkou Petrou Vlhovou museli v pondelok odvolať pre silné nočné sneženie. V dejisku svetového šampionátu napadlo 30 cm nového snehu a organizátori pre krátkosť času neboli schopní pripraviť zjazdovku pre super G."Popoludní sa stretnú všetky zainteresované strany. Verím, že sa dohodneme. Máme viacero možností. Nie je to len o športovej stránke, ale aj o marketingovom pokrytí - televíznom vysielaní a súhlase sponzorov," vyjadril sa Peter Gerdol a na margo najbližšieho programu svetového šampionátu, v ktorom v utorok 9. 2. figurujú superobrovské slalomy mužov aj žien, poznamenal: "Urobíme všetko, aby sme program 'Super utorka' aj naplnili. Vydáme všetky sily na to, aby sme trať pre super G pripravili zodpovedajúcim spôsobom."Podľa organizátorov v utorok možno rátať s prechodne stálejším počasím, ale výrazné zlepšenie príde až od štvrtka."Zrážky až do utorkového večera neočakávame. Prognóza na stredu však opäť nie je dobrá. Tlaková výš príde až od štvrtka a dlhodobá predpoveď potom predpokladá desať dní bez problémov s počasím," dodal Gerdol.Ak sa talianskym organizátorom podarí pripraviť trať na supe G, Petra Vlhová v utorok absolvuje svoju súťažnú premiéru na MS v Cortine d'Ampezzo. Ženský superobrovský slalom na Olympia delle Tofane sa podľa plánu začne o 10.30 h.Líderka Svetového pohára Vlhová si zlepšila náladu pred odchodom na MS, keď si práve v super G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene pripísala prvé pódiové umiestnenie v rýchlostnej disciplíne v kariére. Skončila tam druhá.