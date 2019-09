V ČR by v septembri voľby opäť vyhralo ANO, je silnejšie než v auguste

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. septembra (TASR) - Víťazom volieb v Česku by sa v septembri podľa volebného modelu spoločnosti Median stalo hnutie ANO so ziskom 31 percent hlasov. Piráti by dostali 13,5 a ODS 12,5 percenta. Do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by sa dostali aj všetky v súčasnosti zastúpené strany. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.SPD by podľa prieskumu získala podporu 7,5 percenta, ČSSD sedem a KSČM 6,5 percenta. Trojica STAN, TOP 09 a KDU-ČSL by podľa agentúry mala zhodnú podporu 5,5 percenta.Septembrový výsledok ANO znamená posilnenie; v augustovom prieskume Medianu dostalo toto hnutie 29,5 percenta. Posilnenie ANO môže podľa Noviniek.cz súvisieť s kauzou Čapí hnízdo.zhrnul Median, ktorý zaznamenal aj zostupný trend podpory hnutia SPD.