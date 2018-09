V ČR odsúdili muža, ktorý sa podieľal na nábore drogových kuriérov

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

České Budějovice/Praha 4. septembra (TASR) - Krajský súd v Českých Budějoviciach poslal zatiaľ neprávoplatne na desať rokov za mreže Jozefa Mitra z okolia Písku, ktorý sa v období rokov 2012-2013 podieľal na nábore drogových kuriérov. Súčasne mu uložil finančný trest vo výške 70.000 Kč.Samotných pašerákov narkotík už skôr potrestali súdy okrem iného v Belgicku i Nemecku.Obžalovanému, ktorý bol podľa štátnej zástupkyne členom medzinárodnej zločineckej skupiny, hrozil trest od desiatich do 18 rokov odňatia slobody nepodmienečne.Po monitorovaní aktivít skupiny a odpočúvaní telefónov jej členov došlo na letiskách v Bruseli a vo Frankfurte nad Mohanom k zadržaniu dvoch českých občanov s drogovým kontrabandom. V jednom prípade boli drogy v tele kuriéra, v druhom v konzervách označených ako fazuľa.Informácie o prípade priniesol v utorok internetový server iDNES.cz.Mitra odsúdili vlani na šesť rokov väzenia, on sa však odvolal na vrchný súd, ktorý nariadil opätovné vypočutie niektorých svedkov. Jeden z nich je medzičasom po smrti, ďalší si odpykáva väzenský trest a vypovedať odmietol. Tretí zasa zopakoval, že si nič nepamätá.Mitro síce tvrdil, že sa vedome na obchodovaní s drogami nepodieľal, avšak súd vychádzal z pôvodných výpovedí kuriérov, ktorí tvrdili, že ich získaval pre cesty do Brazílie s pomocou Keňana, svojím známym z väzenia vo Veľkej Británii. Práve tento Afričan sprevádzal kuriérov pri každej ceste do Sao Paula a späť.Predseda senátu Michal Kubánek poukázal na fakt, že obhajoba obžalovaného je účelová, pretože vyhľadané osoby vybavoval cestovnými dokumentmi, SIM kartami i letenkami.