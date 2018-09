V ČR sa dostal do záverečnej fázy výstavby najdlhší železničný tunel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 24. septembra (TASR) - Výstavba najdlhšieho železničného tunela v Česku neďaleko Plzne sa dostala do záverečnej fázy. Prvý vlak by mal ním prejsť 15. novembra.Generálny riaditeľ Železničnej dopravnej cesty Jiří Svoboda uviedol, že 4150 metrov dlhý tunel je v krajine prvou stavbou spoločnosti, v ktorej sa vyskúša jazda veľmi vysokou rýchlosťou.povedal Svoboda pre portál iDNES. V prvej fáze jeho využívania bude maximálna rýchlosť 160 km za hodinu. Minister dopravy Dan Ťok pripomenul, že teraz je to najvyššia možná rýchlosť na českej železnici.Vďaka tunelu sa cesta vlakom medzi Prahou a Rokycanmi skráti pre pendolína asi o 10 minút. Pendolína sú súpravy, ktoré sa v zákrutách nakláňajú.Stavbári začali raziť južný tubus tunela vo februári 2015. O 15 mesiacov ho dokončili. Do druhého tubusu sa pustili v septembri 2016 a vlani v októbri hlásili hotovo. Náklady na stavbu dosiahnu takmer 5 miliárd Kč (195,43 milióna eur). Ak sa k nim prirátajú aj výdavky na projekt a výkup pozemkov, cena diela vzrastie na 6,78 miliardy Kč. Európska dotácia na železničný koridor bola 3,5 miliardy Kč. Projekt realizovali spoločnými silami firmy Metrostav a Subterra.Medzi Berounom a Prahou zostáva problematický úsek v údolí rieky Berounky, kde sa trať stále krúti. Pretože sa tam rýchlosť už nedá veľmi zvyšovať, projektanti počítajú s tým, že sa cez horský masív prerazí tunel dlhý vyše 20 kilometrov.(1 EUR = 25,585 CZK)