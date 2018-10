V ČR sa začalo druhé kolo volieb do Senátu

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 12. októbra (TASR) - Druhé kolo volieb do Senátu Parlamentu ČR sa začalo v piatok o 14.00 h. Približne 2,5 milióna oprávnených voličov v 25 obvodoch rozhodne v priebehu piatka a soboty o novom personálnom zložení českého Senátu.Občania majú možnosť odovzdať hlasy v priebehu piatka do 22.00 h a v sobotu v čase od 08.00 h do 14.00 h, informuje spravodajský server ČT24.Dvoch senátorov zvolili už v minulotýždňovom prvom kole. Potrebnú väčšinu hlasov získali už v ňom niekdajší šéf Akadémie vied ČR, bývalý prezidentský kandidát, kandidát STAN, KDU-ČSL, Zelených a TOP 09) Jiří Drahoš v Prahe 4 a niekdajší vicepremiér Jiří Čunek (KDU-ČSL) vo Vsetíne a jeho okolí.Už pred druhým kolom je zrejmé, že sociálni demokrati z ČSSD stratia v Senáte postavenie najsilnejšej politickej strany a nástupnícka strana niekdajšej štátostrany KSČM nemusí mať v Senáte po prvý raz zastúpenie vôbec.Hlasovanie ovplyvní však výrazným spôsobom rozloženie síl v tejto komore českého parlamentu.Výsledky ovplyvní aj volebná účasť, ktorá v druhom kole obvykle nedosahuje úroveň z kola prvého. V ňom prišlo k urnám 42 percent oprávnených voličov, ktorí rozhodovali aj o zložení obecných zastupiteľstiev.