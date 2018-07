V ČR za korupciu odsúdený D. Rath bude kandidovať vo voľbách do Senátu

David Rath, archívna snímka. Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. júla (TASR) - Bývalý stredočeský hajtman David Rath v pondelok oznámil, že sa bude uchádzať o priazeň voličov pri voľbách do Senátu, hornej komory českého parlamentu, a to vo volebnom obvode Litoměřice vo farbách Českej suverenity. Informoval o tom internetový server Novinky.cz.vyjadril sa už v uplynulých dňoch niekdajší sociálnodemokratický politik, ktorého neprávoplatne odsúdili za korupciu počas pôsobenia na čele Stredočeského kraja a ktorý strávil istý čas práve vo väzenskom zariadení v spomínanom meste.zdôvodnil Rath výber volebného obvodu pre svoju kandidatúru za senátora.Za kľúčovú tému označil budúcnosť zdravotných zariadení v Ústeckom kraji, a to pre obavy z ich nekontrolovanej privatizácie.uviedol muž, ktorému v júni potvrdil súd za prijatie úplatku a manipuláciu so zákazkami trest osem a pol roka väzenia. Za ďalšie priority označil boj proti byrokracii a proti migrácii.David Rath teraz čaká, ako dopadne jeho odvolanie v spomínanej korupčnej kauze. Úspechom vo voľbách by získal síce imunitu, avšak pravdepodobne by ho kolegovia vydali na stíhanie.