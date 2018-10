V daňových rajoch sídli v súčasnosti 4826 slovenských firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Kým detailné dáta z prvého polroka 2018 ukazovali, že počet slovenských spoločností s vlastníkom sídliacim v daňovom raji medziročne klesá, firmy straty v treťom kvartáli zmazali. Aktuálne v daňových rajoch sídli 4826 slovenských firiem s podielom na základnom kapitále vo výške takmer 10,5 miliardy eur. Najväčší prílev zaznamenali Spojené štáty americké (53 podnikov) a Cyprus (16). Analýzu priniesla poradenská spoločnosť Bisnode.uviedla Petra Štěpánová, analytička spoločnosti.Za Atlantikom aktuálne sídli spolu 1023 slovenských firiem, čo je o 42 podnikov viac ako v 2. kvartáli tohto roka a o 34 viac ako na konci minulého roka. Na Cypre sídli aktuálne 1120 slovenských firiem, pričom od začiatku roka ich pribudlo 16. Holandsko zaznamenalo mierny odlev v druhom kvartáli, keď tam sídlo priznalo 1127 spoločností. No rovnako ako USA svoje straty zmazalo. Za posledné tri mesiace v Holandsku pribudlo 13 nových slovenských firiem.Plusové hodnoty od začiatku roka si pripísali aj ďalšie daňové raje. Záujem je stále o Panamu (plus desať), Lotyšsko (plus deväť), Hongkong (plus sedem) a Maltu (plus šesť). Naopak, najväčší odlev od začiatku roka zaznamenali podľa dát spoločnosti Monako (mínus 12), Britské Panenské ostrovy (mínus 11) a Seychelská republika (mínus osem).