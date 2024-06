V dánskej Kodani opäť horelo, budovu ministerstva pre dane postihol požiar

27.6.2024 (SITA.sk) - V centre dánskej Kodane vo štvrtok opäť horelo. Oheň vypukol na vrchnom poschodí budovy, v ktorej sídli dánske ministerstvo pre dane, čo si vynútilo evakuáciu ľudí v nej. Požiar sa však podľa úradov podarilo rýchlo dostať pod kontrolu.Hovorca regionálneho hasičského zboru Veľkej Kodane Tim Ole Simonsen uviedol, že situácia bola vážna a na miesto preto povolali mnoho síl. Hasičský zbor na sociálnej sieti X napísal, že sa pripravil na väčšie úsilie, pričom mali k dispozícii aj vodu z blízkeho prístavu, no nebolo to relevantné.Je to najnovší požiar v Kodani a jej okolí počas ostatných pár mesiacov. V apríli požiar zničil historickú budovu Burzy, keď si prechádzala rekonštrukciou. Príčina požiaru, ktorý zničil jej ikonickú vežu, zatiaľ nie je známa.V júni zase v kancelárskej budove farmaceutickej firmy Novo Nordisk vypukol už tretí požiar, ktorý postihol firmu za zhruba mesiac. Príčiny týchto požiarov nezverejnili. Podľa úradov medzi zmienenými požiarmi, ktoré si nevyžiadali obete, neexistuje súvislosť.