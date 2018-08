V Dánsku už platí zákaz oblečenia zahaľujúceho tvár, vyvoláva útoky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 1. augusta (TASR) - Zástancovia a odporcovia zákazu nosiť odev zahaľujúci tvár, vrátane islamských závojov ako nikáb či burka, sa v Dánsku slovne napádajú, pričom tento zákon začal platiť práve v stredu.Marcus Knuth z vládnej liberálnej strany Venstre vyhlásil, že oblečenie, ktoré nosia niektoré konzervatívne moslimky, jeNaopak, Sasha Andersenová z aktivistickej skupinyplánuje v priebehu stredy demonštráciu protiopatreniu namierenému voči menšine.Demonštrácie plánujú tiež zoskupenia podporujúce zákaz.Dánski zákonodarcovia schválil zákon o zákaze v máji. Do parlamentu ho predložila stredopravá vládna koalícia, ktorá je známa sprísňovaním azylových a prisťahovaleckých predpisov. Dánsko v roku 2016 prijalo takisto zákon požadujúci, aby novopríchodzí žiadatelia o azyl odovzdali cennosti ako šperky a zlato, ktorými pomôžu platiť za pobyt v krajine.Podobné zákazy platia aj v ďalších európskych krajinách. Vlády ich obhajujú tým, že nie sú zacielené na žiadne konkrétne náboženstvo a nezakazujú šatky na hlavu, turbany ani tradičné okrúhle židovské čiapočky (kipy čiže jarmulky).Opatrenie známe akoje zväčša vnímané tak, že je namierené proti nikábom (zahaľujúcim tvár okrem očí) a burkám. Tieto závoje zakrývajúce tvár nosí v Dánsku len málo moslimiek, napísala tlačová agentúra AP.Zákon povoľuje ľuďom zakrývať si tvár, keď to má, napríklad keď vládne chladné počasie alebo keď treba dodržať iné zákonné požiadavky, ako je používanie cyklistických prílb vyplývajúce z dánskych dopravných predpisov.Pri prvom porušení zákazu hrozí osobe pokuta 1000 dánskych korún (134 eur). Opakované porušenie zákona môže byť potrestané pokutou do výšky 10.000 korún (1342 eur) alebo väzením do šiestich mesiacov.Každý, kto použitím sily alebo vyhrážkami núti osobu nosiť oblečenie zakrývajúce tvár, môže byť pokutovaný alebo poslaný za mreže až na dva roky.Podobné zákony platia v Rakúsku, Francúzsku a Belgicku, pripomenula agentúra AP.