V Deň európskej spolupráce budú študenti debatovať aj o extrémizme

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) – Medzinárodná spolupráca i boj proti extrémizmu sú témami utorkového Dňa európskej spolupráce v bratislavskom Divadle Aréna. Podujatie pripravil pre študentov stredných škôl Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolu s odborom Interact. Je súčasťou celoeurópskej iniciatívy ECDAY. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.Zámerom je propagácia medzinárodnej spolupráce či predstavenie úspešných projektov.priblížila Forman.Ide o príbeh dvojročného rómskeho dievčatka Natálky, ktoré takmer zomrelo po tom, ako do domu jeho rodičov hodili štyria mladíci molotovove kokteily. Počas podujatia budú hostia a moderátor Matúš Krnčok so stredoškolákmi debatovať aj na tému boja proti extrémizmu. Cieľom podujatia je podľa BSK vtiahnuť mladých ľudí do diskusie, aby sa nebáli otvorene diskutovať, klásť otázky a vyjadriť svoj názor či postoj na tému extrémizmu.