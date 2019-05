V Detve ľudia využívajú slnečné počasie, komisie ich čakajú večer

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 25. mája (TASR) - Vo volebnom okrsku číslo 1, ktorý sídli v kultúrnom dome v Detve - Piešti I., si prišlo v sobotu do 16.00 h zvoliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu 29 voličov. Na zoznamoch voličov je pritom v tomto okrsku zapísaných 518 mien.povedala TASR predsedníčka okrskovej komisie Magdaléna Úradníková.Okolo stovky voličov do 16.00 h privítali v detvianskom okrsku číslo 6, ktorý sídli v budove tzv. chudobienca v starej časti mesta.uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej komisie Emília Fekiačová. Mesto ma pritom zriadených celkom 15 volebných okrskov.Zaujímavosťou je, že k tejto volebnej miestnosti prišla na špeciálne upravenom vozidle aj jedna hendikepovaná občianka, ktorá odvolila do prenosnej urny pred vstupom do budovy.