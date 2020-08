V Devínskej Novej Vsi zakročili proti komárom chemickým postrekom

Uprednostňujú biologický postrek

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavská Devínska Nová Ves aplikovala v pondelok v skorých ranných hodinách chemický postrek proti komárom. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti. K chemickému postreku pristúpila na základe hlasovania obyvateľov."Celkovo sa prieskumu zúčastnilo a hlasovalo 3 076 obyvateľov, z toho 2 446 obyvateľov za vykonanie postreku a 534 obyvateľov proti. Samotná anketa rozprúdila búrlivú diskusiu v komentároch, čo patrí k demokratickému a slobodnému prejavu v našej spoločnosti," uviedla mestská časť na svojej webovej stránke.Len 96 obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s postupom magistrátu, preto na najbližšom stretnutí bude starosta Dárius Krajčír žiadať zlepšenie politiky a systému opatrení proti premnoženiu komárov.Magistrát hlavného mesta uprednostňuje v boji proti komárom biologický postrek BTI. "Chemický postrek sme zavrhli, keďže je dokázané, že účinky týchto látok majú vážne škodlivé dopady na zdravie ľudí a okrem premnožených komárov hubia aj iné druhy živočíchov," vysvetlil magistrát a dodal, že chemický postrek ničí komárov, zatiaľ čo biologický ničí larvy skôr, ako sa z nich komáre vyvinú."Objavujú sa ankety a žiadosti, aby mesto voči komárom zasiahlo, inak ako chemicky to ale možné nie je. Mestské časti môžu o povolenie v prípadoch vyššieho stupňa ochrany o chemický postrek požiadať príslušné úrady sami a mesto im nebude prekážkou," doplnil magistrát s tým, že aktuálna vlna komárov má životnosť približne tri týždne a tie biologicky už nie je možné vyhubiť.Hlavné mesto podotklo, že v záplavových územiach sa nachádzajú aj ťažko dostupné plochy, kde by sa BTI mohlo aplikovať efektívnejšie z lietadla tak ako v Rakúsku."Slovenská legislatíva leteckú aplikáciu BTI zatiaľ neumožňuje, mesto pracuje na tom, aby to čo najskôr možné bolo," uviedol magistrát. Devínska Nová Ves tvrdí, že uprednostňuje biologickú prevenciu, je však nevyhnutné zmeniť postup a systém aplikácie BTI na plošnú leteckú aplikáciu."Veríme, že v spolupráci s mestom, samosprávnym krajom i rakúskymi partnermi sa nám konečne podarí efektívne zasiahnuť včas bez použitia chemických postrekov," uzavrela Devínska Nová Ves.Chemický postrek proti komárom aplikovala minulý týždeň aj Záhorská Bystrica. "Najmä po intenzívnych zrážkových úhrnoch sa vyskytli druhy komárov, ktoré sa liahnu priamo na stromoch a tiež na malých vodných plochách a v záhradkárskych oblastiach," uvádza mestská časť na svojej webovej stránke.Zároveň dodáva, že po preverení situácie na Bratislavskom samosprávnom kraji a magistráte sa rozhodla riešiť túto situáciu samostatne.Postrek v Záhorskej Bystrici bol aplikovaný v piatok, nekarcinogénnym prípravkom, mimo chránených krajinných oblastí a v bezpečnej vzdialenosti od detských ihrísk, ľudí a záhrad.Aplikáciu chemického postreku proti komárom ohlásila minulý týždeň aj Stupava (okr. Malacky)."Aj keď Úrad verejného zdravotníctva nevyhlásil kalamitnú situáciu z dôvodu premnoženia komárov, ktorá by nás oprávňovala čerpať finančné prostriedky z externých zdrojov, na základe evidentného premnoženia komárov bude mesto postrek hradiť z rozpočtu, presunom finančných prostriedkov z iných kapitol rozpočtu," uviedlo mesto.