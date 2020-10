V Divadle Andreja Bagara v Nitre posadili do hľadiska figuríny

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre zaplnilo svoje hľadisko figurínami. Po prvý raz v ňom papieroví a plastoví „diváci“ sedeli 5. októbra na predstavení inscenácie Testosterón. Divadlo tak reaguje na epidemiologické opatrenia, ktoré znížili počet ľudí na hromadných podujatiach na 50.



Do tohto počtu sú započítaní aj herci a ďalší personál, v hľadisku DAB preto môže momentálne sedieť maximálne 30 až 45 divákov. „A to je v sále s kapacitou viac ako 570 miest naozaj málo. Aby sa naši herci nepozerali na prázdne sedadlá, rozhodli sme sa ich aspoň čiastočne zaplniť maketami divákov. Inšpirovali sme sa niektorými športovými klubmi, kde k figurínam na tribúnach často dopĺňajú dokonca aj zvukové efekty. Až do takých detailov sme však nechceli ísť. Veríme, že aj obmedzený počet divákov dokáže svojím potleskom či smiechom vyvolať potrebnú atmosféru,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

DAB po vyhlásení núdzového stavu prepracovalo svoj pôvodný októbrový program. Boli z neho vyradené všetky výpravné inscenácie, pretože v mnohých je viac účinkujúcich a obslužného personálu, ako dovoľujú pravidlá. „Takže by sme v týchto prípadoch nemohli hrať ani pred prázdnou sálou. Do programu sme preto nasadili také inscenácie, kde hrá menej účinkujúcich. Museli sme zároveň hľadať aj hry, pri ktorých sú náklady na ich uvedenie približne rovnaké, ako sú tržby zo vstupného, aby to bolo jedna k jednej a boli sme pri prevádzkových nákladoch aspoň na nule,“ povedal Dóczy.



Podľa jeho slov stálo DAB po vyhlásení núdzového stavu pred rozhodnutím, či zavrieť divadlo alebo hrať aj v stanovených podmienkach. „Rozhodli sme hrať, pretože to je naše poslanie a zároveň si uvedomujeme, že po dlhšej prestávke by mohlo byť znovuzískanie divákov veľmi ťažké a dlhé. Rozhodli sme sa tak aj napriek tomu, že sme v ťaživej ekonomickej situácii a sme v kategórii divadiel, v ktorej nemáme nárok na štátnu pomoc,“ vysvetlil Dóczy.

Ako zdôraznil, v súčasnej ťažkej situácii je veľmi dôležité udržať kultúru pri živote. „Zriaďované divadlá, akým je aj to naše, dávajú veľa príležitostí aj umelcom na voľnej nohe. Dnes je už navyše nespochybniteľné, že kultúra je silnou súčasťou ekonomiky a sú na ňu nadviazané mnohé ďalšie povolania. Nie sú to len priami aktéri, ale aj cateringové služby, dopravcovia, taxikári, rôzni remeselníci, obchodníci... Takže aj tí, ktorí si možno myslia, že s kultúrou nemajú nič spoločné, by po menšom zamyslení zistili, že ak sa nebude dariť kultúre, nebude sa dariť ani im,“ pripomenul Dóczy.



Vedenie DAB zároveň pripomína, že pri všetkých predstaveniach dbá prísne na dodržiavanie všetkých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. „Vykonávame viaceré opatrenia aj nad ich rámec. Návštevníci DAB sedia v hľadisku v dostatočných rozstupoch a v rúškach. Každému sa meria teplota, k dispozícii sú nádoby s dezinfekciou. Po každom predstavení sú všetky priestory divadla vydezinfikované tímom pracovníkov, ktorý si divadlo nechalo špeciálne vyškoliť. Používajú certifikované dezinfekčné prostriedky, aké sa využívajú aj v nemocniciach,“ dodal Dóczy.