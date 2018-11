V Dojči mužom nevadí, že im vládnu ženy, nezmení sa to ani teraz

Ilustračná snímka. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dojč 10. novembra (TASR) – V obci Dojč v okrese Senica sú na poste starostu od roku 1998 iba ženy. Za posledných päť volebných období sa na čele obce vystriedali tri starostky a nezmení sa to ani po týchto voľbách, keďže do volieb sa prihlásili opäť iba dve ženy.Prevahu mali nežné polovičky aj medzi poslancami, keď z deviatich poslancov v obecnom zastupiteľstve bolo šesť žien.uviedol k situácii v obci 66-ročný volič Pavol.Voľby v obci majú pokojný priebeh, volebná komisia nezaznamenala žiadnu udalosť, ktorá by ich narušila.informovala predsedníčka volebnej komisie Vilma Mikulová.