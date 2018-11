V Dolnom Dubovom sa zišli otužilci z celého Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolné Dubové 18. novembra (TASR) – Na priehrade v Dolnom Dubovom pri Trnave sa v nedeľu zišli otužilci na celoslovenskom zraze. Akciu už šiestykrát pripravili Trnavskí Bílí medvedi, do 7,5 stupňovej vody sa prišlo namočiť 180 plavcov z Nitry, Trenčína, Ostratíc, Partizánskeho, Veľkých Uheriec, Bánoviec nad Bebravou, Serede, Hlohovca aj Bratislavy.Zraz bol spojený s pretekom v zimnom plávaní na 100 a 250 metrov.povedal pre TASR predseda občianskeho združenia otužilcov Ľuboš Andel.Každoročne je táto akcia spojená s charitatívnou zbierkou pre hendikepovaného Samka Slobodu z Dolného Dubového, fanúšika otužovania, ktorému takto pomáhajú uhrádzať rehabilitačné pobyty.povedal Andel.Po skončení akcie sa účastníci presunuli do kultúrneho domu, kde mali zázemie.dodal Andel.Zraz na vodnej nádrži v Dolnom Dubovom je súčasťou celoslovenských podujatí milovníkov otužileckého plávania. Trnavskí Bílí medvedi majú svoj domovský stánok v Trnave na splave v Kamennom mlyne. Tam sú však podmienky ohraničené, preto zvolili pre prvý ročník priehradu v Suchej nad Parnou, v druhom ročníku sa už presunuli do Dolného Dubového.dodal predseda klubu trnavských otužilcov.