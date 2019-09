V domácej ekonomike a v zahraničí pracovalo 2,57 milióna Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 6. septembra (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka vzrástla medziročne o 0,5 %. Tempo rastu sa však spomalilo medziročne o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.). V domácej ekonomike či v zahraničí pracovalo celkovo 2.569.900 osôb. Vyplýva to zo spresnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.Počet pracujúcich v absolútnom vyjadrení sa zvýšil o 13.900 osôb. Miera zamestnanosti medziročne vzrástla na 73 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí sa zamestnanosť na území Slovenska zvýšila o 1,1 % na 2.442.200 osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 1. štvrťroku tohto roka klesla o 0,5 % na 2.576.100 pracujúcich. V priemere za prvý polrok tohto roka vzrástla celková zamestnanosť medziročne o 1,2 % na 2.579.200 osôb.Najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti mali z odvetvového hľadiska priemysel (26,7 %), obchod (11,9 %) a stavebníctvo (9,5 %). Pracujúci pribudli aj v stavebníctve a v priemyselnej výrobe. Z odvetví služieb rast zamestnanosti ovplyvnili najmä prírastky pracujúcich vo vzdelávaní a v odborných vedeckých a technických činnostiach. Priaznivý vývoj bol v poľnohospodárstve, po dlhodobom poklese sa zamestnanosť zvýšila druhý štvrťrok po sebe.spresnil ŠÚ SR. Bez započítania týchto osôb sa počet samotných zamestnancov s pracovnou zmluvou zvýšil o 0,6 % na 2.110.800 ľudí.Vekové zloženie trhu práce sa menilo v prospech pracujúcich vo veku 60 a viac rokov, kde bol prírastok o 17,1 %, a v kategórii 35- až 49-ročných s rastom o 1,8 %. V ostatných vekových kategóriách sa zamestnanosť znížila, najmä u mladých vo veku 15 až 24 rokov o 13,8 %.Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil takmer vo všetkých krajoch, najviac v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Pokles bol len v Trenčianskom kraji.Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka sa znížil aj v 2. štvrťroku tohto roka, dosiahol 127.700 osôb. Medziročne ich počet klesol o 8,7 %, dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 2 p. b.Medzi migrantmi za prácou prevládali pracujúci v priemysle, stavebníctve, v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Napriek celkovému poklesu o 10.300 osôb najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku. V rámci európskych krajín Slováci ešte odchádzali za prácou vo väčšom počte do Českej republiky a Nemecka. Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja.Počet voľných pracovných miest v 2. štvrťroku tohto roka sa medziročne znížil v priemere o 9 % na 22.156 miest. Najviac ich počet klesol v priemyselnej výrobe, vo veľkoobchode a maloobchode, ubytovacích a stravovacích službách a v stavebníctve. Ponuka voľných pracovných miest sa najviac zvýšila v zdravotníctve a sociálnej pomoci.