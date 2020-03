V dome našli postrelené trojročné dievča, v nemocnici svojim zraneniam podľahlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom Louisville v Kentucky polícia našla v dome trojročné dievča so strelnými zraneniami, ktorým neskôr v nemocnici podľahlo. Do domu ich zavolali v nedeľu popoludní. Informoval o tom hovorca miestnej polície Dwight Mitchell.Zatiaľ nie je známe, kto bol v čase streľby v dome, no podľa Mitchella obeť zrejme nebola sama. Dodal, že je príliš skoro na to, aby niekoho obvinili v súvislosti s prípadom.