V druhej tretine sme absolútne zlyhali, hodnotí Feneš prvý zápas Slovákov na MS v hokeji do 20 rokov

Nevyužité šance

Do zápasu vstúpili vystrašene

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pre trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivana Feneša predstavoval utorňajší úvodný duel na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie v Kanade proti Fínom (2:5) zápas troch rozdielnych tretín.Slovákom sa nepodarilo využiť skutočnosť, že súperi zo severu Európy mali v nohách náročné stretnutie proti Švajčiarom, ktoré odohrali deň predtým.„Mali sme ťažký rozbeh do zápasu. Chceli sme byť aktívnejší smerom dopredu. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Chytili sme sa až v záverečnej presilovke na konci prvej tretiny,“ uviedol Feneš vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Slovenskí hráči držali krok s favorizovanými Fínmi iba do prvej sirény, keď na ukazovateli skóre svietil stav 1:1. Tím „Suomi“ však v prostrednej časti hry tromi gólmi rozhodol duel a aj keď Slováci v úvode tretej tretiny znížili na rozdiel dvoch gólov, napokon z toho bola prehra 2:5.„Druhá tretina rozhoduje zápasy a tam sa to v tomto dueli potvrdilo. Absolútne sme v nej zlyhali. Pustili sme Fínov do troch šancí, z ktorých strelili góly. Nevyužili sme šance, prehrali sme veľa dôležitých vhadzovaní a toto sú veci, ktoré určite musíme zmeniť,“ dodal slovenský kouč.Už v stredu absolvujú slovenskí mladíci druhý duel na turnaji, ich súpermi budú od 22.00 h SEČ Američania. „Bude to extrémne náročný zápas, najmä na korčuľovanie... Bude to fyzický hokej. Potrebujeme zdvihnúť hlavne naše individuálne výkony. Zápas sa začína od stavu 0:0. Chceme ho zvládnuť,“ povedal Feneš.Oba góly slovenského mužstva proti Fínom strelil Peter Repčík . Ten po zápase vravel, že Slováci do zápasu vstúpili príliš vystrašene. „Rozhodla druhá tretina, v ktorej sme dostali tri góly. V tretej tretine sme však podali celkom dobrý výkon, takže na tom treba stavať proti Amerike,“ poznamenal 18-ročný rodák z Košíc.