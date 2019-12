V druhom polroku 2019 strávili poslanci v pléne 29 rokovacích dní

Rokovacia sála parlamentu SR počas schôdze NR SR. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR strávili v druhom polroku 2019 v pléne celkovo 29 rokovacích dní. Pôvodne naplánovaných ich v harmonograme schôdzí bolo 35. Do lavíc zasadli zákonodarcovia počas desiatich schôdzí, z toho šesť bolo mimoriadnych a na jednej skladali sľub poslanci. Riadne schôdze parlamentu boli tri, najkratšia bola posledná, 53. schôdza na prelome novembra a decembra, ktorá trvala sedem dní.Štyri mimoriadne schôdze parlamentu sa týkali odvolávania. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mal čeliť odvolávaniu dvakrát, 48. schôdzu parlamentu sa však nepodarilo otvoriť pre neúčasť poslancov. Následne opozícia iniciovala ďalšiu schôdzu s rovnakým zámerom. Tú sa otvoriť podarilo, premiéra však poslanci neodvolali. Pokusom o odvolanie čelil pre kauzu bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky Jankovskej.Odvolávaniu mal v pléne čeliť aj bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD), a to pre jeho údajné kontakty s Marianom K. Poslanci však na konci septembra neschválili program 52. schôdze. Glváč napokon z funkcie odstúpil sám.Štvrtýkrát iniciovala opozícia mimoriadnu schôdzu pre presunutie väčšiny bodov programu poslednej riadnej tohtoročnej schôdze parlamentu. Procedurálny návrh na ich presunutie predložil poslanec NR SR a predseda Smeru-SD Robert Fico, argumentoval potrebou vytvorenia dostatočného priestoru na prerokovanie štátneho rozpočtu. Opozícia namietala porušovanie svojho práva predkladať zákony.Posledné dve mimoriadne rokovania parlamentu inicioval vládny Smer-SD a jeho predseda Fico, plénum malo rozhodnúť o návrhu uznesenia k návratu investičného zlata z Veľkej Británie na Slovensko. V pléne však ani jeden deň nebol dostatok poslancov, parlament preto nebol uznášaniaschopný a o návrhu nehlasoval.Presunutie väčšiny bodov z poslednej tohtoročnej schôdze výrazne ovplyvnilo dĺžku jej trvania. Namiesto 12 pôvodne plánovaných dní trvala sedem. Zvyšné dve riadne schôdze trvali obe po desať dní.V prvom polroku 2019 strávili poslanci v pléne o niekoľko dní viac, a to 40. Za celý rok 2019 to bolo dokopy 69 rokovacích dní. Poslanci absolvovali dovedna 18 schôdzí, z toho jedna bola slávnostná, na ktorej sa konala inaugurácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej, na začiatku septembra zas skladali sľub noví poslanci. Dokopy bolo v roku 2019 deväť mimoriadnych schôdzí, odvolávania sa týkalo šesť z nich.