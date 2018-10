V Dunajskej Strede opäť zahrá Filharmonický orchester z Győru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 6. októbra (TASR) – Abonentný balíček koncertov Filharmonického orchestra mesta Győr bude už šiestykrát po sebe súčasťou programovej ponuky Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dunajskej Strede. Dohodli sa na tom riaditeľ Filharmonického orchestra a viceprimátor mesta Győr s primátorom a viceprimátorom Dunajskej Stredy na nedávnom stretnutí. Prvý koncert bude už 16. októbra.Ako informoval riaditeľ Filharmonického orchestra v Győri Géza Fűke, uplynulých päť rokov stačilo orchestru na to, aby zistili vkus a nároky obecenstva a pripravili adekvátny program. Ten sa začne 16. októbra, pokračovať bude vystúpeniami vo februári a v máji.Primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos uviedol, že obidve mestá spolupracujú už dlhšie, pričom dávajú priestor na realizáciu rôznym hudobným zoskupeniam. Takisto ako do Dunajskej Stredy prichádzajú umelci z Győru, môže byť tomu aj naopak.Dunajská Streda bude podporovať Győr tiež v jeho snahe o titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2023. Na základe dobrých vzťahov investuje samospráva mesta aj do cezhraničného projektu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona a jeho programu s názvom Cultacross.