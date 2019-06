V dvadsiatich mestách SR budú dobrovoľníci rozdávať objatia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 26. júna (TASR) - V dvadsiatich slovenských mestách budú v stredu dobrovoľníci rozdávať objatia. Koná sa totiž ôsmy ročník celoslovenskej kampane Hug Day, do ktorej sa podľa organizátorov môže zapojiť každý.hovorí koordinátor Hug Day Lukáš Hrošovský.Prvé objatia rozdajú dobrovoľníci o 10.00 h., kedy podujatie oficiálne odštartuje. Potom sa mladí ľudia rozdelia do viacerých skupín, aby potešili a povzbudili ľudí na námestiach, na sídliskách, v nemocniciach či v domovoch dôchodcov. Akcia potrvá až do popoludňajších hodín. Program v každom meste si prispôsobujú lokálni organizátori.Symbolom ôsmeho ročníka je ležatá osmička.priblížil Hrošovský, podľa ktorého chce kampaň tento rok priniesť nekonečne veľa objatí.Dobrovoľníci budú objatia rozdávať v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Čadci, Dolnom Kubíne, Košiciach, Kysuckom Novom Meste, Námestove, Nitre, Prievidzi, Púchove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Ružomberku, Senici, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave, Tvrdošíne, Veľkom Krtíši a v Žiline.