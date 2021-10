V egyptskej štátnej rade budú premiérovo ženy, sľub zložilo takmer sto sudkýň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - V egyptskej štátnej rade budú premiérovo v histórii pôsobiť i ženy. V utorok slávnostne zložilo sľub dovedna 98 sudkýň. Spomenutý ceremoniál sa uskutočnil niekoľko mesiacov po tom, ako prezident Abd al-Fattáh as-Sísí požiadal ženy o vstup do štátnej rady a prokuratúry, dvoch justičných orgánov, v ktorých mali dosiaľ výlučné zastúpenie iba muži.„Je to nezabudnuteľný deň. Je to sen pre nás i pre predchádzajúce generácie. Byť ženou v jednej z hlavných súdnych inštitúcií v Egypte a arabskom svete bol sen,“ poznamenala Radwa Helmyová, jedna z novovymenovaných sudkýň.Štátna rada, založená v roku 1946, je nezávislý súdny orgán, ktorý sa zaoberá predovšetkým správnymi spormi, disciplinárnymi prípadmi a odvolaniami. Posudzuje tiež návrhy zákonov, rozhodnutí a zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je vláda alebo vládou riadený orgán.Rada v minulosti opakovane odmietala ženy. Tie v ostatných rokoch opakovane napadli jej rozhodnutia a tvrdili, že sú diskriminované. Marcové rozhodnutie egyptského prezidenta preto mnohí aktivisti za práva žien uvítali.