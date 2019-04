V Ekvádore zatkli Švéda, údajne blízkeho spolupracovníka Assangea

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Quito/Londýn 12. apríla (TASR) - V ekvádorskom hlavnom meste Quito zatkli vo štvrtok švédskeho softvérového vývojára, ktorý je údajne blízky zakladateľovi organizácie Wikileaks Julianovi Assangeovi. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného ekvádorského predstaviteľa.Podľa tohto zdroja švédskeho občana Olu Biniho zatkli na letisku v Quite, keď chcel odletieť do Japonska. Jeho totožnosť úrady nezverejnili.K jeho zadržaniu došlo v rámci operácie zameranej voči osobám, ktoré sa v uplynulých dňoch vyhrážali, že proti ekvádorskému prezidentovi Lenínovi Morenovi podniknú odvetu. Assangea totiž zatkli po tom, ako mu ekvádorská vláda zrušila azyl.Švéd s rovnakým menom, aké má aj zadržaná osoba, na svojom blogu o sebe napísal, že je softvérový vývojár pracujúci v Quite pre spoločnosť Center for Digital Autonomy (Stredisko pre digitálnu autonómiu). Organizácia sídli v Ekvádore a Španielsku a zameriava sa na otázky ochrany súkromia, bezpečnosti a šifrovania. Nespomína žiadnu spojitosť s Wikileaks.Ola Bini predtým vo štvrtok na Twitteri označil tvrdenia ministra vnútra, že v Ekvádore pracujú ruskí hakeri a niekto blízky Wikileaksu, za "veľmi znepokojivé" správy.reagoval Bini.Švéda zatkli po tom, ako Assangea na ekvádorskom veľvyslanectve, kam sa uchýlil v roku 2012, zadržali príslušníci londýnskej Metropolitnej polície. V Británii je obvinený z porušenia podmienok kaucie. Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s pomocou pri prieniku do počítačovej siete amerického ministerstva obrany (Pentagón), za čo mu hrozí až päť rokov väzenia.