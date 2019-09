V EP sa začína vypočúvanie dezignovaných komisárov, prvým je Šefčovič

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 30. septembra (TASR) - V pondelok popoludní sa na pôde Európskeho parlamentu (EP) začne proces vypočúvania navrhnutých eurokomisárov z 26 členských krajín EÚ. Šéfka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už schvaľovacím procesom v EP prešla.Takzvané "híringy" odštartujú v pondelok poobede troma komisármi a skončia sa na budúci týždeň, v utorok 8. októbra. Prvým vypočúvaným bude slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý bol poverený riadením agendy medziinštitucionálnych vzťahov a strategického dohľadu.Harmonogram vypočúvaní schválila Konferencia predsedov EP, zložená z predsedu tejto inštitúcie Davida Sassoliho a vedúcich politických skupín v EP.Každý eurokomisár bude vypočúvaný skupinou poslancov z parlamentných výborov, ktoré majú najbližšie k portfóliu, ktoré by mal zastávať.Hodnotenie vo výboroch má dve fázy pre každé portfólio. Každý dezignovaný komisár musí najskôr poskytnúť písomné odpovede na päť otázok predložených europoslancami. Druhou fázou je osobné vypočutie na pôde EP. Každý kandidát na eurokomisára na úvod vystúpi s prejavom v trvaní najviac 15 minút a potom odpovedá na otázky členov jedného alebo viacerých výborov, ktorí zastupujú celé politické spektrum v EP.V dobe pred vypočutím musia komisári predložiť majetkové vyhlásenie, ktoré s ohľadom na možný konflikt záujmov preskúma Výbor EP pre právne záležitosti (JURI). Tohto roku došlo k situácii, že členovia výboru JURI pre nezrovnalosti vo výpovediach neodporučili vypočúvanie kandidátov navrhnutých Maďarskom a Rumunskom - Lászlóa Trócsányiho a Rovany Plumbovej.Celá záležitosť bola koncom minulého týždňa dosť "zahmlená", definitívne stanovisko - po opätovnom posúdení oboch prípadov - poskytne výbor JURI v pondelok. Ak ich kandidatúru opäť odmietne, Budapešť a Bukurešť budú musieť navrhnúť nových komisárov a Trócsányi a Plumbová sa už na vypočúvanie vo výboroch EP nedostavia.Koordinátori (predsedovia skupín a zástupcovia politických frakcií v nich) sa stretnú okamžite po vypočutí alebo nasledujúce ráno (ak sa vypočutia konajú večer), aby vyhodnotili výkon príslušného kandidáta na člena eurokomisie. Ak sa budú ich stanoviská líšiť, bude potrebná podpora koordinátorov zastupujúcich najmenej dve tretiny členov výboru. Každý výbor musí dokončiť svoje hodnotenie do 24 hodín od vypočutia, pričom má možnosť požiadať písomne o ďalšie informácie.Konferencii predsedov výborov sa zasiela osobitná hodnotiaca správa pre každého z dezignovaných eurokomisárov. Tento orgán vyhodnotí výsledok všetkých vypočutí 15. októbra a svoje závery zašle Konferencii predsedov EP. Vypočutie by malo byť vyhlásené za ukončené na schôdzi Konferencii predsedov 17. októbra.Hlasovanie v pléne EP v Štrasburgu sa uskutoční 23. októbra. Po zvolení europarlamentom je Európska komisia formálne vymenovaná kvalifikovanou väčšinou Európskej rady a od 1. novembra môže začať naplno fungovať.Účelom vypočutí je preskúmať kompetencie a zručnosti dezignovaných komisárov. Poslanci budú hodnotiť nielen ich osobné kvality a morálnu integritu, ale aj ich predstavy o tom, ako chcú pracovať v oblasti, ktorou ich poverila von der Leyenová.