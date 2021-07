V EÚ začal platiť digitálny COVID preukaz, má byť symbolom otvorenej Európy

Vygenerovaných viac ako 200 miliónov preukazov

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Počnúc štvrtkom začalo v Európskej únii (EÚ) platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze. Znamená to, že občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ budú mať od štvrtku možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ.COVID preukazy už pred dnešným termínom začalo vydávať 21 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, pričom päť krajín EÚ začína vo štvrtok. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia (EK) „Európska únia koná pre dobro svojich občanov. Európsky digitálny COVID preukaz je symbolom otvorenej a bezpečnej Európy, ktorá sa opatrne otvára, pričom na prvé miesto kladie ochranu zdravia našich občanov. V marci sme sľúbili, že do začiatku letných prázdnin zavedieme celoúnijný systém, ktorý by uľahčil voľné a bezpečné cestovanie v rámci EÚ. V dnešný deň môžeme potvrdiť, že systém digitálneho COVID preukazu EÚ bol spustený a funguje,“ poznamenala v súvislosti so zavedením digitálnych COVID preukazov predsedníčka EK Ursula von der Leyenová s tým, že prevažná väčšina členských štátov EÚ je už na systém napojená a pripravená vydávať a overovať preukazy.Vygenerovaných už bolo podľa nej viac než 200 miliónov preukazov. „Vraciame tak Európanom späť do rúk slobodu, ktorú si nesmierne cenia,“ dodala.Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale pre držiteľov preukazu bude cestovanie jednoduchšie, pretože sa na nich nebudú vzťahovať obmedzenia, ako je napríklad karanténa.Digitálny COVID preukaz bude dostupný pre všetkých a bude zahŕňať potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, testovaní alebo prekonaní ochorenia. Bude tiež bezplatný a dostupný vo všetkých jazykoch EÚ, pričom k dispozícii bude v digitálnom a papierovom formáte.V rámci nových pravidiel členské štáty nesmú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nie sú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia.Komisia sa okrem toho zaviazala zmobilizovať 100 miliónov eur v rámci nástroja núdzovej podpory na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov.