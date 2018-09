V Európskom týždni mobility sa prejavil Európsky rok multimodality

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš prichádza na tandemovom bicykli s maskáčovou vojenskou úpravou na rokovanie vlády v rámci Európskeho týždňa mobility v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 15. septembra (TASR) - Tému Európskeho týždňa mobility, pripadajúceho na 16.-22. septembra, v tomto roku sumarizuje slovo: multimodalita. Komisárka Európskej únie pre dopravu Violeta Bulcová vyhlásila rok 2018 za Európsky rok multimodality. Cieľom tohtoročnej kampane je podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy tak, aby sa nimi bolo možné dostať do rôznych oblastí v meste.Európsky týždeň mobility (ETM) sa od roku 2002 uskutočňuje každý rok v termíne 16.-22. septembra a ponúka príležitosť ukázať, ako sa mestá na európskom kontinente starajú o problematiku ochrany životného prostredia.Do ETM sa rozrástol Svetový deň bez áut, ktorý pripadá na 22. septembra a ktorého pôvodnou myšlienkou bolo, aby sa ľudia aspoň jeden deň v roku zaobišli bez áut. Na prepravu môžu využiť iné alternatívne formy prepravy, napríklad chôdzu, bicykel, prostriedky hromadnej dopravy, kolobežku, kolieskové korčule.Svetový deň bez áut sa zaviedol na medzinárodnú úroveň v roku 1998. V mnohých mestách sveta počas Svetového dňa bez áut neumožňujú dostať sa motorovým vozidlom do centra, ale podporujú mestskú hromadnú dopravu, používanie bicyklov vo väčšej miere a iné prostriedky.Prvá oficiálna akcia mesta bez automobilu sa uskutočnila v júni 1996 na Islande. Radnica mesta Reykjavík sa vtedy rozhodla experimentovať a zorganizovala deň bez áut.Na európskej úrovni sa významným stal rok 2002, keď sa Deň bez áut začlenil do Európskeho týždňa mobility. V roku 2002 vyše 300 miest v Európe celý týždeň organizovalo tematické podujatia zamerané na udržateľné spôsoby dopravy. V roku 2002 sa konal Európsky týždeň mobility prvýkrát v histórii oficiálne a už vtedy sa jeho vrcholom stal 22. september - Svetový deň bez áut. V tom roku sa zo Slovenska na podujatí zúčastnili mestá Bratislava a Košice, ako pridružené mestá Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Prešov a Trenčín.