V Gaboltove sa uskutočnila prvá púť Spolku svätého Vojtecha a Katolíckych novín

Na púť prišlo vyše šesťsto ľudí

Každý má o Bohu svoje predstavy

28.9.2024 (SITA.sk) - Historicky prvú púť Spolku svätého Vojtecha a Katolíckych novín hostilo v sobotu významné mariánske pútnické miesto Gaboltov neďaleko Bardejova.„Miesto nebolo vybrané náhodne. Svätý Vojtech, ktorý žil v 10. storočí, sa pri prameni v Gaboltove zastavil počas svojej cesty do Poľska, čo dnes pripomína kaplnka s vyobrazením tejto udalosti," uviedol Spolok svätého Vojtecha v tlačovej správe.„V Gaboltove je asi najznámejší kostol u nás zasvätený svätému Vojtechovi a myslím si, že sme urobili veľmi dobre, keď sme našu prvú púť umiestnili sem,“ uviedol riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík, ktorý bol hlavným celebrantom omše.V homílii ozrejmil okolnosti vzniku najstaršieho a najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku a príbeh jeho zakladateľa Andreja Radlinského.Vyše 600 účastníkov púte si vypočulo aj prednášku českej psychologičky a spisovateľky Kateřiny Lachmanovej pod názvom Karikatúry Boha. Na túto tému jej prednedávnom vyšla kniha v Spolku svätého Vojtecha.„Nik nevidel Boha z tváre do tváre a každý z nás má o ňom svoje predstavy. Vytvárame si jeho karikatúry, či už ako sudcu alebo rozprávkového deduška a to nám vo vzťahu k Bohu robí veľký neporiadok. Je preto dobré o tom rozprávať,“ vysvetlila Lachmanová.Program vrátane jazdy na koňoch aj návštevy farmy bol pripravený pre deti. Púť spestrilo hudobné vystúpenia heligonkárky a speváčky Vlasty Mudríkovej a jej skupiny.