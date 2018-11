V Galante zvolili do zastupiteľstva iba štyroch straníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Drozd Foto: TASR Milan Drozd

Galanta 12. novembra (TASR) – V Galante prejavilo záujem v sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách o 19 poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve 56 uchádzačov, pričom 15 stoličiek napokon obsadili nezávislí kandidáti. Predstavujú tak skoro 79-percentnú prevahu oproti ostatným poslancom.Ako vyplýva zo zápisnice volebnej komisie o výsledku volieb v Galante uverejnenej na internetovej stránke mesta, dvaja poslanci so straníckou príslušnosťou sú zo Strany maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP), jeden poslanec zo strany Most – Híd a jeden zo Slovenskej národnej strany. Bolo zvolených 18 mužov a jedna žena.Ako vyplýva z výsledkov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR, bolo odovzdaných 5199 platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva. Prvé tri miesta v počte hlasov obsadili Peter Kolek, Zsolt Takáč a Juraj Bottka.