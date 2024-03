V Gaze zomrelo už viac ako 12-tisíc detí, je to viac detských obetí ako pri konfliktoch po celom svete za štyri roky

14.3.2024 (SITA.sk) - Za štyri mesiace vojny v Pásme Gazy zomrelo viac detí ako za štyri roky v konfliktoch po celom svete. Ako informuje spravodajský portál CNN , uviedol to Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).Jeho generálny komisár Philippe Lazzarini označil tento počet za „ohromujúci“.Na sociálnych sieťach zverejnil graf, ktorý sa opiera o údaje OSN a palestínskych zdravotníckych orgánov, ukazujúci, že v rokoch 2019 až 2022 vo svete zabili v konfliktoch 12 193 detí. V Pásme Gazy to od októbra 2023 do februára 2024 bolo 12 300 detí.