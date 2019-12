V Gelnici sa začína vianočný trh, počas adventu viacero podujatí

Na snímke centrum Gelnice. FOTO TASR – František Iván Foto: TASR Na snímke centrum Gelnice. FOTO TASR – František Iván Foto: TASR

Gelnica 13. decembra (TASR) – Vianočný trh, jedno z adventných podujatí v Gelnici, sa začína v piatok o 9.00 h. Ako pre TASR povedal primátor mesta Dušan Tomaško, ide o tradičné podujatie, ktoré navštevujú stovky ľudí.„Budú aj remeselníci, primátorský punč, varené víno, kapustnica. Je to skôr zamerané na remeselníkov, vlastnú výrobu," povedal s tým, že slávnostné otvorenie je naplánované na 16.00 h. Hudobný hosťom bude tento rok Martin Krausz a vystúpia aj deti z gelnických školských zariadení či spevácke skupiny klubov dôchodcov. Výťažok z dobrovoľnej zbierky Primátorský punč 2019 bude použitý na podujatie Jašiáda – Deň detí.„Vianočný trh sa zaviedol keď som nastúpil do funkcie. Musím uznať, že už je takou tradíciou. U nás máme jarný trh, jesenný, potom jarmočný a vianočný. Každý kvartál máme nejaký trh. Na ten vianočný chodia ľudia nielen z nášho mesta, ale z celého okresu," uviedol primátor. Návštevnosť podľa neho záleží aj od toho, aký hosť vystúpi v programe. „Ale stále je tam minimálne 500 až 600 Gelničanov, niekedy aj 1000,“ dodal.Ďalším podujatím v predvianočnom období bude v sobotu (14. 12.) koncert Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach v Rímskokatolíckom kostole v Gelnici so začiatkom o 15.30 h. Každú adventnú nedeľu o 16.00 h zapaľujú aj sviecu na adventom venci, ktorý je na Baníckom námestí. „Pri prvej sviečke bola zastúpená rímskokatolícka cirkev, pri druhej evanjelická a potom bude gréckokatolícka. Pri štvrtom zapálení sviečky máme všetkých troch zástupcov aj primátora,“ povedal Tomaško. Ako dodal, poslednú adventnú nedeľu rozsvietia aj betlehem.