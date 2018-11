V Girovciach o starostovskú stoličku nikto neprejavil záujem

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Girovce 2. novembra (TASR) – Obyvatelia obce Girovce vo Vranovskom okrese, v ktorej žije 58 občanov a niekoľko chatárov, k volebným urnám v sobotu 10. novembra nepôjdu. O starostovskú i poslanecké stoličky tam totiž nik neprejavil záujem.Dosluhujúca starostka Jana Lešková, ktorá túto funkciu zastávala osem rokov, pre TASR prezradila dôvod, prečo v týchto voľbách nezabojuje o tento post.priblížila s tým, že nie sú vyvážené. Podľa jej ďalších slov totiž musí obec zabezpečiť občanom všetky služby rovnako ako obce veľké.Podobne je to aj v prípade administratívy. Vypracovávať musí aj audítorské správy, čo podľa nej stojí takú malú obec nemalé finančné prostriedky. Spomenula tiež najaktuálnejšie nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).ozrejmila s tým, že z malého rozpočtu sa na to financie hľadajú ťažko. Obec musí mať podľa jej slov vypracované aj výročnú správu či záverečný účet, rovnako sa jej týkajú všetky zákony, smernice či vyhlášky, ale aj povinné zverejňovanie na internete.skonštatovala.Ako TASR informoval hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák, na takéto situácie reaguje novela zákona o obecnom zriadení, ktorá platí od 1. januára tohto roka.vysvetlil.Tam však vidí Lešková problém.priblížila s tým, že ide o bod, ktorý hovorí, že pričlenením tzv. nefunkčná obec zaniká.opýtala sa s tým, že je to história, ktorú nemožno poprieť a len tak vymazať z mapy Slovenska.Podľa nej by sa v takýchto prípadoch mohli presúvať kompetencie na susedný obecný úrad, a tak by sa predišlo pričleneniu a zrušeniu obce.uzatvorila.